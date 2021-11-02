Исламабад, , 13:40 — REGNUM ВС Азербайджана планируют приобрести в Пакистане партию истребителей JF-17 Thunder («Гром»). Об этом 1 ноября сообщил военный атташе азербайджанского посольства в Исламабаде Мехман Новрузов пакистанскому телеканалу Dunya News.

Истребитель JF-17 Thunder Nomadgraphy.wordpress.com

«Закупка самолетов JF-17 Thunder у Пакистана является ключевым вопросом в нашей повестке дня», — сказал атташе журналистам.

Новрузов отметил, что планируется приобрести истребитель модификации Block 3, где установлена модернизированная электроника и система обнаружения. ВВС Азербайджана прилагают серьёзные усилия для модернизации воздушного флота, особенно истребителей.

Напомним, ранее глава Военно-воздушных сил Рамиз Тахиров сообщил журналистам, что Азербайджан планирует закупить новые военные самолёты. Он рассказал, что ведутся переговоры, но не назвал страну, где планируется приобрести военную технику.

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