Кабанский район, Бурятия, , 13:39 — REGNUM В Кабанском районе Бурятии следователи разбираются в обстоятельствах гибели 13-летней девочки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, трагедия произошла вечером 31 октября возле станции Мысовая.

Железная дорога Mota.ru

По данным ведомства, решив сократить путь до дома, школьница пошла через железнодорожные пути.

«Увидев приближающийся поезд, она решила перебежать железнодорожные пути, но не успела, в виду малого расстояния её задело выступающими частями локомотива», — отметили в управлении.

В результате от полученных травм девочка скончалась на месте. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Сотрудники СК в ходе предварительного следствия намерены оценить действия погибшей и её родственников, а также локомотивной бригады электропоезда, и ответственных за безопасность граждан должностных лиц.