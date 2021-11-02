Москва, 2 ноября 2021, 13:38 — REGNUM Сегодня, 2 ноября, цены на нефть на утренних торгах демонстрируют умеренно-позитивную динамику, прибавляя 0,3% и удерживаясь вблизи трехлетних максимумов на отметке $85,50 за баррель Brent за несколько дней до заседания ОПЕК+, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Добыча нефти
Добыча нефти
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«Ситуация на нефтяном рынке чрезвычайно интересная, можно сказать, что нефтяные котировки стоят на распутье как с технической, так и с политической точки зрения. ОПЕК+, судя по заявлениям ее представителей, ничего менять в своих планах не хочет.
И 4 ноября собирается объявить об умеренном увеличении добычи в декабре 2021 года на 400 тыс. б/с, что подстегнет рост нефтяных цен до $87,50−88,50 за баррель Brent.
Нетто-импортеров нефти, объединенных американским президентом США Джо Байденом, такой подход ОПЕК+ не устраивает от слова совсем, поэтому «американская коалиция», проводит сейчас очень тесные консультации.
Это делается для того, чтобы заставить ОПЕК+ увеличить добычу в декабре 2021 года больше чем на 400 тыс. б/с, спровоцировав коррекцию нефтяных цен к $80,00 за баррель Brent и ниже.
До встречи мониторингового комитета ОПЕК+ еще несколько дней, ее министерская часть состоится 4 ноября, но накал ситуации на столько высок, что сказать чем эта встреча закончится вряд ли кто-то сейчас сможет.
Инвесторы в такой ситуации, предпочитают отступить назад и ничего не делать, оставив цены на нефть, ограниченном коридоре, на этот раз $84−86 за баррель Brent, пока политики между собой не договорятся», — пояснил эксперт.

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