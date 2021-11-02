Глазго, Великобритания, 2 ноября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Греция уже приняла меры на сумму 500 миллионов евро для защиты домашних хозяйств от энергетического кризиса и потрясений на рынке природного газа. Об этом заявил премьер-министр страны Кирьякос Мицотакис агентству Bloomberg 1 ноября.

European People's Party Кирьякос Мицотакис

В интервью в кулуарах 26-й Конференции Сторон ООН по изменению климата (COP26), проходившей в Глазго с 31 октября по 12 ноября, премьер-министр Греции отметил, что «последнее, чего мы хотим, это чтобы граждане были разочарованы политикой борьбы с изменением климата», добавив, что «граждане не должны нести расходы на зеленый переход».

Он подчеркнул, что нынешняя турбулентность на энергетическом рынке станет препятствием на пути перехода к зеленой экономике.