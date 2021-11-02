Нижний Новгород, 2 ноября 2021, 13:36 — REGNUM МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» объявило аукцион по выбору подрядчика разработки проекта и строительству участка Автозаводской линии метро от станции «Горьковская» до станции «Сенная» в Нижнем Новгороде. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 35,584 млрд рублей, свидетельствует документация на портале Госзакупок.

Нижегородское метро
Нижегородское метро
Metronn.ru

Согласно конкурсной документации, подрядчик должен проработать не менее двух вариантов участка с промежуточной станцией «Оперный театр» («Площадь Свободы»).

Проект и строительство должен выполнить один подрядчик. Стоимость контракта только по разработке проекта составит 1,349 млрд рублей, строительство — 34,234 млрд рублей.

Заявки от потенциальных участников принимаются до 29 ноября, рассмотрение предложений намечено на 2 декабря текущего года.

Проект будет реализован в рамках программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Нижний Новгород на 2018 — 2030 годы». По контракту срок окончания работ — 31 декабря 2025 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе текущего года правительственная комиссия под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина одобрила проект комплексного развития территорий Нижегородской агломерации. Региону первому в России утвержден инфраструктурный кредит, средства которого будут направлены на строительство метро, а также развитие южных территорий и исторического центра. Общая стоимость комплексного проекта оценивается в 410 млрд рублей, 75% из которых составят внебюджетные инвестиции. На первом этапе области будет предоставлено 8,373 млрд рублей, которые пойдут на обеспечение инженерными коммуникациями южных территорий Нижегородской агломерации и на строительство станции метро «Сенная».

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