Нижний Новгород, , 13:36 — REGNUM МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» объявило аукцион по выбору подрядчика разработки проекта и строительству участка Автозаводской линии метро от станции «Горьковская» до станции «Сенная» в Нижнем Новгороде. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 35,584 млрд рублей, свидетельствует документация на портале Госзакупок.

Нижегородское метро Metronn.ru

Согласно конкурсной документации, подрядчик должен проработать не менее двух вариантов участка с промежуточной станцией «Оперный театр» («Площадь Свободы»).

Проект и строительство должен выполнить один подрядчик. Стоимость контракта только по разработке проекта составит 1,349 млрд рублей, строительство — 34,234 млрд рублей.

Заявки от потенциальных участников принимаются до 29 ноября, рассмотрение предложений намечено на 2 декабря текущего года.

Проект будет реализован в рамках программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Нижний Новгород на 2018 — 2030 годы». По контракту срок окончания работ — 31 декабря 2025 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе текущего года правительственная комиссия под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина одобрила проект комплексного развития территорий Нижегородской агломерации. Региону первому в России утвержден инфраструктурный кредит, средства которого будут направлены на строительство метро, а также развитие южных территорий и исторического центра. Общая стоимость комплексного проекта оценивается в 410 млрд рублей, 75% из которых составят внебюджетные инвестиции. На первом этапе области будет предоставлено 8,373 млрд рублей, которые пойдут на обеспечение инженерными коммуникациями южных территорий Нижегородской агломерации и на строительство станции метро «Сенная».

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