Париж, , 13:35 — REGNUM Нападающий ПСЖ Лионель Месси пропустит матч четвёртого тура Лиги чемпионов с немецким «РБ Лейпциг». Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба клуба.

Лионель Месси Кирилл Венедиктов

«Месси жалуется на дискомфорт в подколенном сухожилии слева и боль в колене после ушиба», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на тренировке Месси работал отдельно с физиотерапевтом. В клубе надеялись, что он будет готов к матчу с «РБ Лейпциг», который пройдёт 3 ноября.

Напомним, Месси был заменён в матче 12-го тура чемпионата Франции с «Лиллем» (2:1).

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