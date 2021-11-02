Афины , , 13:41 — REGNUM Внезапный рост числа носителей коронавирусных инфекций в Греции является исключительной политической ответственностью премьер-министра страны Кирьякоса Мицотакиса. Об этом заявил лидер парламентской партии СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексис Ципрас, выступая на экстренном заседании Политического центра партии. Об этом сообщает AMNA 1 ноября.

Алексис Ципрас Kremlin.ru

Согласно партийным источникам, Ципрас сказал: «Новая волна пандемии, которая вновь сильно надвигается, когда страна снова не готова, спустя два года после вспышки пандемии, является политической ответственностью Кирьякоса Мицотакиса». У правительства было два года, чтобы подготовить Национальную систему здравоохранения, сказал он, «но оно этого не сделало».

Кроме того, Ципрас сказал, что его партия уже в третий раз за год предлагает схему борьбы с пандемией, но всякий раз Мицотакис отвергает предложение — по мнению оппозиционера, тем самым «подтверждая свое высокомерие и непонимание в критические времена».

В Греции произошел резкий рост численности носителей коронавируса, если 31 октября сообщалось про 4696 случаев, то 1 ноября уже про 5449.