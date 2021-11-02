Сеул, 2 ноября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Россия рассматривает возможность сотрудничества с двумя Кореями с целью перезапуска совместного проекта по созданию железнодорожной и портовой сети, связывающей северокорейский Рачжин с российской приграничной станцией Хасан. Об этом в интервью агентству Yonhap заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Иван Шилов ИА REGNUM Новый министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

Напомним, что проект «Хасан — Раджин» был инициирован в 2001 году в ходе саммита между Россией и КНДР. С 2013 года данный проект продвигался в качестве трехстороннего между Южной Кореей, КНДР и Россией. В случае успешного завершения проекта, все страны Северо-Восточной Азии, могли бы использовать порт Раджин в качестве регионального комплексного логистического центра. Однако судьба проекта остаётся неопределённой из-за отсутствия диалога с Пхеньяном после его ядерных испытаний в 2016 году и закрытия границ из-за пандемии.

Представитель РФ подчеркнул, что трёхстороннее сотрудничество может принести пользу всем его участникам.

«В логистике всё предельно просто. Если есть более короткий маршрут, есть смысл его использовать», — сказал Чекунков.

Он напомнил, что Россия заинтересована в расширении сотрудничества с южнокорейскими компаниями в развитии Северного морского пути в рамках создания «ещё одного коридора» для мировой торговли, а также судостроительной отрасли.