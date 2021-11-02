Москва, 2 ноября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Без миграции не обойдутся ни азиатские страны, ни Россия, но проблем в этой сфере много, и часто они не решаются или решаются неправильно. Об этом 2 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко.

Трудовые мигранты

«Миграция из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии может послужить к обоюдной выгоде. Но она должна жестко регулироваться», — заявил эксперт.

«Куда мигрировать, какими именно должны быть процессы легализации — все это должно регулироваться», — пояснил Малашенко.

«Но самое главное — мигранты стали вести себя дерзко, что привело к возмущению российского населения. Тут присутствует масса проблем, о которых очень много болтают, но мало делают» — подытожил политолог.