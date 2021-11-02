Москва, , 13:30 — REGNUM Власти Германии, Франции и Швеции утаивают информацию по делу блогера Алексея Навального, заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

По его словам, данная информация критически важна для того, чтобы Россия завершила свою доследственную проверку на предмет выявления признаков состава преступления.

«Если будут установлены такие признаки, то будет открыто и соответствующее уголовное дело. Но, к сожалению, нам в предоставлении этой информации отказывают», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что западные партнеры также держат в секрете состав химического вещества, которым якобы отравили Навального.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в октябре российская сторона запросила у ОЗХО материалы, связанные с инцидентом с гражданином РФ Навальным. После предполагаемого отравления блогера в августе 2020 года по пути из Томска в Москву его приняла берлинская клиника. В МИД России считают очень важными сведения, связанные с «отравлением», но Москва не может их получить.