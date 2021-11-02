Стокгольм, 2 ноября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Сейчас, когда в Швеции регулярно появляются новостные материалы о разгуле преступности и все усиливающейся деятельности ОПГ, работа полицейским представляется сложной и чрезвычайно опасной. Это в свою очередь подтверждают результаты опроса Novus, согласно которым более трети полицейских не хотят быть на службе. Об этом 2 ноября сообщил новостной портал Omni.

Швеция полиция

Так, чуть выше трети (36%) респондентом из числа Профсоюза полицейских ленов активно ищут работу, не связанную с деятельностью Полиции Швеции.

«Неудивительно, что вы, как полицейский, спрашиваете себя, стоит ли вообще того эта работа», — заявила в интервью SVT второй заместитель председателя Профсоюза полицейских Анна Неллберг Деннис.

Более половины (54%) ответили, что более высокая заработная плата является наиболее важным фактором, позволяющим оставаться в полицейской профессии.

В опросе, проведенном в период с 28 августа по 23 сентября, приняли участие 2 138 человек.