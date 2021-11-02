Ставрополь, 2 ноября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. В Ставропольском крае пресечена попытка ввоза на территорию субъекта РФ деструктивной газеты. Задержан оказавший сопротивление полиции учредитель одного из СМИ, сообщила телерадиокомпания «Ставрополье».

Publicdomainpictures.net Задержание

По информации регионального управления МВД, находившийся за рулем автомобиля мужчина оказал сопротивление полиции. Его пытались остановить для проверки сообщения о перевозке им «печатной продукции деструктивного характера, предназначенной для распространения».

Сотрудники полиции выехали на перехват автомобиля в Красногвардейском муниципальном округе. Однако учредитель газеты отказался выполнить законные требования правоохранителей и «препятствовал их действиям», приводит слова пресс-службы МВД ГТРК «Ставрополье».

Инцидент произошел 31 октября. Как оказалось, задержанный — учредитель «Открытой газеты» Владислав Леонтьев, пишет «Комсомольская правда». Его супруга, главный редактор газеты Людмила Леонтьева, считает, что задержанию предшествовал якобы анонимный звонок, а действия полицейских она назвала незаконными.