Афины , 2 ноября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В Греции выявили 5449 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа. Об этом сообщила вечером 1 ноября Национальная организация общественного здравоохранения (EODY). Сутками ранее в стране сообщалось про 4696 случаев.

Xinhuanet.com Греция

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 747,595 случаев инфицирования. Кроме того, за последние 24 часа в стране зарегистрировано 52 случая смерти от COVID-19, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 15 990 человек.

В общей сложности 430 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 65 лет, и 80,2% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Кроме того, за последние 24 часа в больницу было госпитализировано 249 пациентов.