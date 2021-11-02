Стокгольм, , 13:29 — REGNUM Представители Национальной службы аудита Швеции полагают, что правительство страны без осмотрительности тратит деньги на выделение международной помощи, в том числе на поддержку ООН и Всемирного банка. Обзор надзорного ведомства показал, что международная помощь Швеции не имеет четких целей и задач. Об этом 2 ноября сообщил телеканал SVT.

Правительство Королевства Швеция Tage Olsin

Около половины международных траншей Швеции — 27 миллиардов крон ежегодно (на 2019 г.) — предоставляется различным международным организациям, таким как ООН и Всемирный банк. Оказалось, что при выделении более 16 миллиардов крон (€1,6 млрд) министерство иностранных дел Швеции даже не проводило анализа рисков.

В Национальном службе аудита пришли к выводу, что «не существует систематических и документально подтвержденных результатов деятельности многосторонних организаций или того, как поддержка способствует достижению целей международной помощи Швеции в целях развития».

Соответствующий пресс-релиз был опубликован генеральным аудитором Хеленой Линдберг.