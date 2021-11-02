Подгорица, 2 ноября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Хлеб подорожает, если правительство Черногории в ближайшее время не примет конкретных мер. Пекари предупреждают, что нынешняя ситуация неустойчива из-за головокружительного роста цен на муку из-за более высоких цен на энергоносители и пшеницу. Пекари ведут переговоры с правительством, они прислали предложения по комплексу мер по выходу из кризиса, но власти пока молчат об этом, передает черногорское национальное телевидение RTCG.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Хлеб

Веско Николич, заместитель президента группы производителей хлебобулочных изделий и исполнительный директор Uniprom Bakery сообщил, что исходя из текущих параметров, цен на исходное сырье и энергию, необходимо внести коррективы в цены на хлеб, особенно те, которые ограничены постановлением правительства в августе 2021 года.

Он добавляет, что пшеница и энергоносители являются биржевыми товарами и формируются на основе спроса и предложения на мировом рынке.