В Черногории может подорожать хлеб
Подгорица, 2 ноября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Хлеб подорожает, если правительство Черногории в ближайшее время не примет конкретных мер. Пекари предупреждают, что нынешняя ситуация неустойчива из-за головокружительного роста цен на муку из-за более высоких цен на энергоносители и пшеницу. Пекари ведут переговоры с правительством, они прислали предложения по комплексу мер по выходу из кризиса, но власти пока молчат об этом, передает черногорское национальное телевидение RTCG.
Веско Николич, заместитель президента группы производителей хлебобулочных изделий и исполнительный директор Uniprom Bakery сообщил, что исходя из текущих параметров, цен на исходное сырье и энергию, необходимо внести коррективы в цены на хлеб, особенно те, которые ограничены постановлением правительства в августе 2021 года.
Он добавляет, что пшеница и энергоносители являются биржевыми товарами и формируются на основе спроса и предложения на мировом рынке.