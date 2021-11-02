Стокгольм, , 13:42 — REGNUM 5 ноября на стриминговом сервисе Netflix выйдет долгожданный сериал «Сомнительный убийца». Сюжет будет посвящен одному из величайших потрясений в шведской политике, когда 28 февраля 1986 г. на одной из центральных улиц Стокгольма был застрелен тогдашний премьер-министр Швеции Улоф Пальме. Об этом 2 ноября сообщил телеканал SVT Nyheter.

Улоф Пальме Ministry of the Presidency. Government of Spain

Главным героем станет Стиг Энгстрём, который более известен в шведской прессе как Скандиаманнен, поскольку он прибыл на место преступления из ближайшего головного офиса страховой компании Skandia, где работал.

Долгие годы следствие не могло найти убийцу до тех пор, пока главный свидетель, то есть тот самый Скандиаманнен, не признался, что это он убил Пальме из-за несогласия с проводимой им политикой.

Роберт Густафссон, который играет убийцу, в интервью SVT рассказал, что создатели фильма всего лишь изложили версию, которая была в итоге доказана полицией. В то же время он отмечает, что его герой пережил душевные терзания до того, как признаться в совершенном.

Отметим, что сторонники теории заговоров до сих пор считают, что обстоятельства убийства Пальме не могут быть настолько простыми, а правительство до сих пор что-то скрывает от общественности.