Хабаровский край, 7 августа, 2007, 14:41 — ИА Регнум. 3 сентября в Хабаровске состоится открытие муниципального детского сада на улице Мирной, 5. Об этом 7 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщила сотрудник пресс-службы мэрии Хабаровска Мария Щинова.

"Проблема обеспечение детей местами в дошкольных учреждениях Хабаровска по-прежнему остается одной из наиболее серьезных проблем. Начало работы детского сада на улице Мирной позволит разгрузить потребность в дошкольных учреждениях в районе Авиагородка: в нем предусмотрено 205 мест для юных хабаровчан", - пояснили в пресс-службе.

В двухэтажном здании проведены работы по реконструкции, на которые из бюджета города израсходовано более 10 миллионов рублей. Для 11 групп детей предусмотрены спальни и игровые комнаты, физкультурный зал. Закуплено технологическое оборудование для кухни и прачечной, новая мебель, мягкий инвентарь, игрушки.

Как рассказали в управлении образования города, на базе детского сада будут работать логопедическая группа и логопедический пункт.