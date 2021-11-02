Самара, 2 ноября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Количество объектов незавершенного строительства сокращается в Самарской области. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Петр Кельберг Долгострой в Рыбинске

Сообщается, что вопросы сокращения объемов незавершенного строительства были рассмотрены на межведомственной комиссии в областном правительстве. Так, число объектов незавершенного строительства в регионе за последние годы сократилось более чем в два раза. С начала текущего года список таких объектов сократился еще на 11%, поэтому сократились затраты бюджета на их содержание.

Отмечается, что в 2019 году в регионе были введены в эксплуатацию объекты стоимостью 3,406 млрд рублей, в прошлом году — 11,570 млрд рублей. В текущем году планируется завершить строительство долгостроев на 7, 888 млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре обманутые дольщики долгостроя получат денежную компенсацию.