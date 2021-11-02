Стокгольм, 2 ноября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В настоящее время Агентство общественного здравоохранения Швеции придерживается рекомендации, согласно которой те лица, который привились от COVID-19 двумя дозами вакцины и которые чувствуют себя здоровыми, даже если у них остались некоторые легкие респираторные проявления COVID-19, могут вернуться на рабочее место, в школу или детский сад. Об этом 2 ноября в эфире телеканала SVT рассказала руководитель одного из подразделений ведомства Сара Байфорс.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Важно то, что при появлении симптомов респираторной инфекции нужно оставаться дома. Но если вы были вакцинированы или вам меньше шести лет, то вы можете вернуться к активному отдыху, учебе и работе, когда почувствуете себя здоровым … Все это субъективно, но у вас не должно быть слишком много симптомов. Но небольшой насморк и остаточный кашель можно не воспринимать всерьез, даже если с момента заболевания не прошло и семи дней», — заявила Байфорс.

Новые рекомендации ведомства также означают, что вакцинированные от COVID-19 не всегда должны проходить тестирование.

«Речь идет о максимально рациональном использовании имеющихся у нас ресурсов, при вакцинации риски снижаются. Лучше сосредоточить тестирование на непривитых и в среде, где распространение инфекции выше, например, среди обслуживающего персонала домов престарелых, даже если они привиты двумя дозами», — объяснила Баёфорс.