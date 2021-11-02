Горно-Алтайск, 2 ноября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Дорожники в Республике Алтай и Алтайском крае переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления автодорог «Алтай», на очистке от снега федеральных трасс было задействовано более 80 единиц техники.

Светлана Шаповалова Ненастье на Алтае

Следите за развитием событий в трансляции: «Трясёт и заливает: природные бедствия в России и мире – трансляция»

За ночь на 2 ноября использовано все 276 тонн песко-соляной смеси. Между тем, по данным синоптиков, в ближайшее время ожидается ухудшение погоды — снег и метели на перевалах, похолодание до 8−13 градусов мороза.

«Сегодня, 2 ноября, для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда по федеральным трассам Алтайского края на линию выйдет 180 единиц специализированной техники, в Республике Алтай — 90 дорожных машин», — добавили в управлении.

Как отмечается, при необходимости количество задействованной техники будет увеличено.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 4 ноября в столице Республики Алтай Горно-Алтайске температура опустится до 20 градусов, а в горах — до 28 градусов ниже нуля.