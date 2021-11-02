2 ноября 2021 | Время чтения 7 мин

В Алтайском крае, где, как отмечалось на встрече с президентом России Владимиром Путиным, «некому учить, некому лечить», где смертность от онкологии выше общероссийской, затеяли оптимизацию онкодиспансера, оставив без возможности оперировать нескольких высококлассных хирургов, которые являются носителями высокотехнологичных методов лечения рака лёгких и владеют всеми видами хирургических вмешательств. Губернатор Томенко оказался хозяином своего слова: сам дал — сам обратно забрал.

Светлана Шаповалова, , 15:00 — REGNUM Известие о том, что заявленная было губернатором Алтайского края Виктором Томенко приостановка оптимизации двух торакальных отделений онкодиспансера региона на поверку оказалась пшиком, возмутила жителей региона. Десятки негативных комментариев опубликованы в соцсетях и в лентах местных информагентств. Люди считают, что от решения продолжать оптимизацию данного медучреждения, оставив без работы (которую они лучше всего умеют выполнять) четырёх высококлассных практикующих хирургов, никому не будет лучше — ни пациентам, ни чиновникам краевого правительства: доверие к ним теперь основательно подорвано. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Чиновник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Странная логика у «реорганизаторов» — закрыть торакальное отделение, но создать отделение телемедицины. Неужели нужно целое отделение, чтобы отдаленно обсуждать пациентов? Или это отделение будет состоять из одного человека? Агеев должен быть специалистом во всем (маммология, гинекология, урология, общая онкология, гастроэнтерология и т. д.), чтобы иметь возможность обсуждать любых пациентов, будучи зав. отделением телемедицины.

Вообще-то, для этих целей создают так называемые тумор-борды, где специалисты в данной области могут обсудить больного онлайн. Невозможно одинаково хорошо быть осведомленным во всех областях онкологии», — отмечает в телеграм-чате «Алтайский валенок» Ирина Соколова.

«Удачная операция даёт больше шансов на выживание, чем многократная химиотерапия», — считает читатель ИА «Амител».

"Было два отделения, теперь одно, но плюс пять коек и минус хирурги. Опять враньё про улучшение. Опять все по просьбам и для трудящихся! Сколько можно врать. Не можете отстоять отделение, не надо ссылаться на приказ сверху. Скоро снизу прижмут», — замечает гость.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко Altairegion22.ru

«А оперировать-то в итоге кто будет? А куда врачей-хирургов, имеющих высшую категорию по торакальной хирургии, Вихлянов (главврач АКОД Игорь Вихлянов. — С. Ш.) придумал деть?» — спрашивает другой участник дискуссии. «Издеваетесь? Практикующего опытного хирурга — в телемедицину? Мало болтунов-бездарей?» — задается вопросом N.

«В каком приказе Вихлянов прочитал о том, что в онкологических отделениях должны проводиться только хирургические операции? Временщик, развалил весь диспансер, врачей нет, работать скоро некому будет. За три месяца уволились четыре хирурга, теперь стали не нужны еще четыре. Такое ощущение, что приехал развалить диспансер», — рассуждает Гость на сайте ИА «Банкфакс».

"А кто-нибудь задумался о бытовых условиях больных АКОДа (Алтайский краевой онкологический диспансер. — С. Ш.)? На Никитина (улица Никитина в Барнауле, где расположен АКОД. — С. Ш.) больные моют свои тарелки сами, нет ни губок, ни моющих средств. В отделениях по одному туалету — мужскому и женскому, душ работает по расписанию всего несколько часов. Были на Змеиногорском тракте — и буфет, и столовая, где можно купить необходимое и покушать. Но закрыли все. А то, что готовят, назвать нормальной едой трудно», — информирует другой читатель.

«Вопрос существования двух равноценных отделений не стоит выеденного яйца. У дальнозорких руководителей подобных онкологических стационаров уже есть 1-е и 2-е торакоабдоминальное онкологическое отделение. Где работают и, согласно Минтруда, выполняют обязанности врачи хирурги, химиотерапевты, радиологи. Но для этого нужно включать мозги, а не отсидевшую в кресле ж…» — приводит довод «Онколог».

"Добивают «менеджеры» оставшуюся медицину в Алтайском крае ускоренными темпами. Пятилетка за два года», — иронизирует другой участник дискуссии. «А губернатор слабак оказался, на три дня его слова и хватило, позорище», — считает Сергей.

«Вы, т…, знаете, сколько отказов и ожидания месячные с формулировкой «мест нет, ждите». Бессовестные чинуши. Ни совести, ничего человеческого. Агееву. Ты классный специалист, не ведись на их дешёвые игры, уезжай, но недалеко, люди тебя сами найдут и будут, как и прежде, стремиться на лечение именно к тебе. Доктора не место красит, а имя. У тебя имя достойное, а этим — воздастся», — пишут из Камня-на-Оби.

«Вот оно — истинное лицо губернатора», — пишет читатель под псевдонимом «Позор Томенко».

«Моего мужа в мае этого года оперировали в отделении ОГШ на Никитина, 77. Прекрасные специалисты и замечательные все сотрудники. А лучевую терапию проходили в «Надежде» (краевой онкоцентр «Надежда». — С. Ш.), где для таких больных нет специального питания (рак языка). Он чуть с голоду не помер, пил месяц один кефир. После лучей четыре месяца не могли получить талон на консультацию в «Надежду». Один онколог ОГШ на весь край. Сколько можно издеваться над больными. Томенко, освободите своего друга Попова (глава алтайского минздрава Дмитрий Попов. — С. Ш.). Он все развалил», — призывает Галина.

«Предлагаю продолжить подписывать петицию против Попова, только предлагаю теперь и собрать подписи за отставку Томенко — как неспособного оправдать доверие населения Алтайского края», — предлагает «Позор алтайской медицины».

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов Zdravalt.ru

«Сокращать-то, точнее перепрофилировать, предложили койки, а не высококвалифицированных врачей! Кто рак лёгкого оперировать-то будет? Мы помним историю, когда приказали из Минздрава РФ сократить смотровые кабинеты. А в Алтайском крае — не сократили! Спасибо Карлину А. Б. (бывший губернатор края Александр Карлин. — С. Ш.), Лазареву А. Ф. (бывший главврач КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» Александр Лазарев. — С. Ш.) и прежнему минздраву. А потом — спустя несколько лет, приказали по России — вновь открыть смотровые кабинеты.

Досада берёт за наших нынешних руководителей… Вихлянову всё сходит с рук! Стольких грубых ошибок, такого «махрового непрофессионализма», откровенного цинизма к людям не наблюдалось ни у кого в истории онкодиспансера! Попов — интеллигентный, умный, но этого для руководства медициной Алтайского края — мало. Беги скорей! Твой лимит веры в твою профпригодность уже исчерпан. Как жаль! И все они, конечно, сделают в итоге соответствующее «реноме» губернатору, который может серьёзно пострадать…» — рассуждает 528.

«Сам поручил оптимизировать — сам же и остановил оптимизацию. Герой! Губернатор просто бесполезный. Нужен хозяйственный губернатор, а у нас популист и постановщик», — отметил читатель ИД «Алтапресс».

"Губер у нас варяг и вся его команда! Путного ничего нет, одни отписки, как у прежнего! А толку нет, народ, как и при бывшем губере, тикает отсюда вот из-за таких чинуш, нищеты и беспросветной жизни здесь», — считает Дмитрий Мельник.

Как сообщало ИА REGNUM, стремление губернатора Алтайского края Виктора Томенко разобраться в вопросе с сокращением четырёх высококлассных хирургов, освоивших передовые методики лечения рака лёгких, оказалось пшиком: уже вечером, 29 октября, чиновники провели совещание и решили продолжить сокращение одного из двух торакальных отделений в Алтайском краевом онкологическом диспансере.

Хотя ещё утром того же дня алтайский губернатор распоряжался приостановить оптимизацию. Напомним, смертность от онкологии в Алтайском крае выше средней российской, а проблема с медицинскими кадрами — острейшая.

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После затеянной реорганизации в краевом онкологическом диспансере к 1 января 2022 года должно остаться только одно отделение торакальной хирургии. За бортом оказались три кандидата медицинских наук, которые являются носителями высокотехнологичных методов лечения рака лёгких и владеют всеми видами хирургических вмешательств.

В их числе — пока еще действующий заведующий первым торакальным отделением, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ с высшей квалификационной категорией и по торакальной хирургии, и по онкологии Александр Агеев и Алексей Максименко — кандидат медицинских наук с тридцатилетним хирургическим стажем, автор нескольких патентов, получивший звание «Лучший хирург Алтайского края».

Хирурги-онкологи во время операции Егор Ермаков

Оповестив об увольнении в связи с сокращением, уважаемым докторам раздали список вакансий, среди которых не было ни одной хирургической, зато были уборщики. После того, как тема получила широкий общественный резонанс, губернатор Алтайского края Виктор Томенко известил о приостановлении реорганизации, но позже, в тот же день, как оказалось, решили: она продолжится в том варианте, как и планировалось.

Из официального сообщения пресс-службы краевого правительства следует, что главный врач диспансера Игорь Вихлянов предложил Агееву возглавить отделение телемедицины с сохранением уровня заработной платы и возможности делать операции в торакальном отделении на условиях совмещения.

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