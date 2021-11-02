Ярославль, 2 ноября 2021, 13:18 — REGNUM Пока врио главы Ярославской области Михаил Евраев находится на больничном, его функции на себя возьмём исполняющий обязанности заместителя губернатора региона Илья Баланин. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
2 ноября Михаил Евраев сообщил в Instagram о заболевании ковидом. Глава региона отметил, что чувствует себя неплохо и продолжает работать дистанционно.
При этом сообщается и о том, что Михаил Евраев оставляет за собой право принятия решений, а также организации совещаний и участия в них.