Ярославль, 2 ноября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Пока врио главы Ярославской области Михаил Евраев находится на больничном, его функции на себя возьмём исполняющий обязанности заместителя губернатора региона Илья Баланин. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Yarregion.ru Илья Баланин

2 ноября Михаил Евраев сообщил в Instagram о заболевании ковидом. Глава региона отметил, что чувствует себя неплохо и продолжает работать дистанционно.

«В соответствии с распоряжением Губернатора области в период болезни исполнение полномочий главы региона возложено на исполняющего обязанности заместителя Губернатора области — руководителя администрации Губернатора области Илью Баланина», — пояснили в правительстве.

При этом сообщается и о том, что Михаил Евраев оставляет за собой право принятия решений, а также организации совещаний и участия в них.