Челябинск, 2 ноября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Челябинской области ещё один гражданин попался на использовании своего паспорта при создании фирмы. Об этом сообщает областное управление СКР.

Паспорт

По данным следствия, 30-летний гражданин знал, что не будет учредителем и руководителем организацией. Тем не менее он сдал свой документ в орган по государственной регистрации юридических лиц.

Отметим, ранее в регионе уже задерживали граждан за подобное преступление.