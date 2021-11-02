Москва, 2 ноября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Российское законодательное регулирование цифрового рубля может выхолостить любые самые светлые и перспективные стороны цифрового рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Cbr.ru Цифровой рубль

«Готов ли мегарегулятор отпустить рубль в свободное обращение, сохраняя за собой лишь контрольные и надзорные функции? Для обыкновенных граждан разницы между цифровым и безналичным рублем практически не будет. А для компаний более значимым является правовое поле, а вот оно с цифровым рублем сегодня не совместимо абсолютно, — сказал Ордов. — Законодательное регулирование способно выхолостить любые самые светлые и перспективные стороны цифрового рубля. Мы это сейчас, собственно, наблюдаем после введения закона о цифровых финансовых активах. Вместо толчка к развитию этот закон привел к сворачиванию частных проектов в области криптовалют и иных цифровых платформ».

Как полагает Ордов, аналогичная судьба может ожидать цифровой рубль.

«Наличие технических возможностей вовсе не означает их воплощения, особенно в такой чувствительной для государства сфере как национальная валюта», — подчеркнул экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что внедрение цифрового рубля может оказаться «минным полем».