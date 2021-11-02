Москва, 2 ноября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В Москве начал рассеиваться окутавший город сильный туман, передаёт 2 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Http://geophoto.ru/ Туман

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Из-за облаков выглянуло солнце, и хотя видимость по-прежнему остаётся плохой, туман начал терять густоту.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что окутавший столицу туман имеет естественное происхождение, это обычное явление для антициклональной погоды, при этом называется радиационным за счёт радиационного охлаждения.

Как сообщало ИА REGNUM, существенное улучшение видимости в Москве ожидается после 14:00.