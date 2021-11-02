Таллин, , 13:16 — REGNUM Министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани заболел COVID-19 и будет работать из дома, пока не выздоровеет. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

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По его словам, он уже прошел полный курс вакцинации и в ближайшее время планировал получить третью вакцину: «По иронии судьбы, мне оставалось несколько недель до получения бустерной дозы вакцины. Советую всем это сделать, чтобы получить максимальную защиту».

Яани также сообщил, что его заболевание проходит в легкой форме и сопровождается обычными симптомами COVID-19. Он отметил, что в последние дни мало контактировал с людьми.

Ранее о заболевании коронавирусом сообщали премьер-министр Эстонии Кая Каллас и спикер национального парламента Юри Ратас.