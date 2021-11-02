Москва, 2 ноября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Экономическая целесообразность перехода от электронных к цифровым деньгам может оказаться под вопросом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал мнение некоторых экспертов о том, что после внедрения цифрового рубля российские банки столкнутся с оттоком ликвидности.

Cbr.ru Цифровой рубль

«Не успела еще закончиться война с инфляцией, как ЦБ РФ готовится открыть новое «минное поле» цифрового рубля для граждан и организаций, — сказал Ордов. — Пока схема цифрового рубля выглядит запутанной. Вроде бы счета в банках, но цифровой кошелек в ЦБ. Стоимость транзакций остается в монопольной власти Банка России, также как и возможные лимиты по суммам платежа. Международные транзакции с использованием цифрового рубля под большим вопросом, а если осуществлять их с помощью банков, то теряется оперативность и экономическая целесообразность перехода от электронных к цифровым деньгам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что с появлением цифрового рубля у российских банков появятся новые способы заработка и привлечения клиентов.