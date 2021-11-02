Всеволожск, Ленинградская область, 2 ноября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Сотрудники собственной безопасности петербургского Главка МВД уличили начальника уголовного розыска полиции Всеволожского района и его заместителя в даче взятки своему подчиненному, чтобы тот не искал автоугонщиков, которых те «прикрывали». Об этом 2 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Hdimagelib.com Угон автомобиля

По предварительной версии, попавшие под подозрение полицейские покровительствовали за взятку двум автоугонщикам, которые промышляли во Всеволожском районе. Двое представителей правоохранительных органов и автоворы задержаны.

«По результатам служебной проверки сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — пообещали в ведомстве.

Как уточнили в СУ СКР по Ленобласти, в отношении полицейских возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки группой лиц по предварительному сговору»). По данным следствия, с февраля по июль 2021 года полицейские подкупили подчиненного взяткой за неисполнение им своих должностных обязанностей по раскрытию имущественного преступления и неисполнение поручений следователя.

«Преступление было выявлено в результате совместной работы следователей следственного управления СК России по Ленинградской области и УСБ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В настоящее время проводятся обыски по месту работы и жительства подозреваемых», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.