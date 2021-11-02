Джакарта, 2 ноября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В общей сложности 386 индонезийских рабочих-мигрантов из Малайзии вернулись в страну, сообщает Kompas.

Мигранты

С марта 2021 года правительство Малайзии репатриировало 1361 индонезийского гражданина.

В Индонезию вернутся 386 человек: 229 мужчин, 140 женщин, 8 мальчиков и 9 девочек.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо подтвердил обязательство страны продолжать поддерживать борьбу жителей Палестины за независимость.