Москва, 2 ноября 2021, 15:01 — REGNUM Страны Средней Азии не смогли перенаправить потоки мигрантов в другие страны и остаются крайне зависимыми от российского трудового рынка. Об этом 2 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко.
«Таджики пытались переориентировать свои потоки на Катар. Туркмены — на Турцию», — заявил эксперт.
«Все эти попытки провалились и стали причиной появления дополнительных опасностей», — отметил Малашенко.