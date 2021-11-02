Москва, , 15:01 — REGNUM Страны Средней Азии не смогли перенаправить потоки мигрантов в другие страны и остаются крайне зависимыми от российского трудового рынка. Об этом 2 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко.

Катар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Таджики пытались переориентировать свои потоки на Катар. Туркмены — на Турцию», — заявил эксперт.

«Все эти попытки провалились и стали причиной появления дополнительных опасностей», — отметил Малашенко.