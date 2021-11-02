Москва, , 13:11 — REGNUM Запад продолжает нагнетать антироссийскую истерию, не гнушаясь фейками и откровенным географическим бредом, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Леонид Слуцкий Duma.gov.ru

«Когда у мейнстримовских западных СМИ иссекают идеи и темы для новых антироссийских провокаций, они достают некие коммерческие спутниковые снимки и начинают с маниакальным рвением искать на них российские танки, а после — делать многозначительные выводы, забыв свериться с атласом. Результат ожидаемо смехотворен», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

По его мнению, фейковые новости о «размещении российских военных на границе с Украиной» рассчитаны на некоторых советников офиса президенту Украины Владимира Зеленского, которые и дальше позволят пребывать им в выдуманной реальности, где Киев противостоит «российской агрессии».

«К настоящему положению дел всё это не имеет никакого отношения», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, американское издание Politico опубликовало несколько спутниковых снимков, на которых якобы запечатлены российские танки «на границе с Украиной». Как отмечают авторы, бронетанковые части, артиллерия и пехота на фото якобы находятся в Смоленской области, в городе Ельня. Вместе с тем данный регион граничит только с Белоруссией, а от Украины отделён Брянской областью.

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