Москва, , 13:11 — REGNUM В 2022 году в России сохранится дефицит рабочей силы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил завкафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Абрамов.

Мигранты Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

«В следующем году ситуация не сильно изменится. Останется постпандемический синдром в экономике. Восстановление секторов экономики происходит неравномерно. Открытие границ идёт с переменных успехом (то закрывают, то открывают). Поэтому дефицит рабочей силы сохранится, — сказал Абрамов. — И в этой ситуации властям придётся либо максимально лояльно относиться к иностранной рабочей силе и давать им преференции (что сейчас и происходит), либо изменить условия труда и оплаты для внутренней рабочей силы. В любом случае делать что-то придется, ведь восстановление экономики без достаточного количества рабочей силы невозможно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Абрамов рассказал, что проблему дефицита рабочих рук можно решать не только за счет привлечения мигрантов, но и за счет механизации труда.

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