Якутск, 2 ноября 2021, 13:14 — REGNUM Национальный проект «Безопасные качественные дороги» позволит отремонтировать в 2021 году 269,34 км проездов и трасс в Якутии. В том числе в эксплуатацию введут более 221 км республиканских дорог и 48 км — в Якутске. План по ремонту проездов в столице республики уже выполнен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе правительства Якутии.
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В том числе построена долгожданная дорога к кварталу, где получили земельные участки многодетные семьи, проведён капитальный ремонт окружного шоссе. Уложен асфальт на автодорогах «Нам», «Умнас», «Хатассы», «Амга», «Анабар», «Яна», «Мюрю», «Бетюн», «Уолба-Булун», «Харбалах» и «Оймякон». Продолжается реконструкция аварийных мостовых переходов через реки Аллах-Юнь, Менкюле и Нюя.
Как сообщало ИА REGNUM, план ремонта дорог в Якутии на 2021 год выполнен на 72,58%. Изначально в 2021 году планировалось отремонтировать 220 км автодорог.