Якутск, , 13:14 — REGNUM Национальный проект «Безопасные качественные дороги» позволит отремонтировать в 2021 году 269,34 км проездов и трасс в Якутии. В том числе в эксплуатацию введут более 221 км республиканских дорог и 48 км — в Якутске. План по ремонту проездов в столице республики уже выполнен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе правительства Якутии.

Ремонт дороги Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

Читайте также: В Якутии по нацпроекту отремонтируют более 220 километров автодорог

«Создание сети качественных автомобильных дорог и мостовых переходов федерального и регионального значения значительно улучшит качество жизни якутян, позволит ускорить развитие экономики и промышленности республики, откроет новые возможности для бизнеса», — подчеркнул глава республики Айсен Николаев.

В том числе построена долгожданная дорога к кварталу, где получили земельные участки многодетные семьи, проведён капитальный ремонт окружного шоссе. Уложен асфальт на автодорогах «Нам», «Умнас», «Хатассы», «Амга», «Анабар», «Яна», «Мюрю», «Бетюн», «Уолба-Булун», «Харбалах» и «Оймякон». Продолжается реконструкция аварийных мостовых переходов через реки Аллах-Юнь, Менкюле и Нюя.

«С момента начала проекта в городах ситуация стала меняться. Этому, конечно, способствовали и нацпроект, и то, что чиновники стали обращать внимание на мнения граждан. Уже можно говорить о тенденции, что дороги стали улучшаться», — прокомментировал реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» эксперт ОНФ, главный инженер «Дорожной инспекции ОНФ» Николай Мельков.

Как сообщало ИА REGNUM, план ремонта дорог в Якутии на 2021 год выполнен на 72,58%. Изначально в 2021 году планировалось отремонтировать 220 км автодорог.