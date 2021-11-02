Ставрополь, , 13:09 — REGNUM В Ставропольском крае побит предыдущий рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки. В течение прошедшего дня был подтвержден коронавирус еще у 460 человек. Общее количество выявленных случаев заражения в крае достигло за все время пандемии 98 673 человек, сообщили 2 ноября в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Samregion.ru

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За те же сутки увеличилась смертельная статистика — умерли от осложнений после новой опасной инфекции 36 жителей Ставрополья. Общее число случаев летального исхода достигло 4091.

Выздоровели за все время в крае 76 602 пациента, в том числе 135 — за последний день. В настоящее время лечатся от COVID-19 на Ставрополье 17 980 человек. Заполняемость ковид-госпиталей в регионе превышает 95%.