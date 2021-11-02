Москва, 2 ноября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Проблему дефицита рабочих рук в России решать надо не только и даже не столько за счет привлечения мигрантов, сколько за счет механизации и повышения технологичности самого процесса строительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил завкафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Абрамов.

Иван Шилов ИА REGNUM Миграция людей

«Нехватка рабочей силы наблюдается не только в строительной отрасли. Всем известно, что наблюдается дефицит в сфере услуг, ЖКХ и других. И вопрос восполнения нехватки иностранной рабочей силы в основном упирается в уровень заработной платы. Однако есть ещё проблема нехватки квалифицированных специалистов, — сказал Абармов. — Даже в строительстве, где, казалось бы, необходимо обладать простым умением рабочего, специалистов катастрофически не хватает. А уж о квалифицированных инженерах и говорить не приходится. Высококлассные инженеры на вес золота. Но тем не менее проблему решать надо не только и даже не столько за счет привлечения мигрантов, сколько за счет механизации и повышения технологичности самого процесса строительства. Иными словами, замены людей машинами. Особенно в XXI веке, где технологии шагнули далеко вперёд, процесс механизации затронул и строительство».

Например, как пояснил Абрамов, вместо четырех-пяти штукатурщиков будет одна станция, наносящая раствор, и один оператор, управляющий этой станцией.

«Однако здесь возникнет другая проблема. Будут необходимы не просто рабочие руки, а квалифицированные умы, способные обращаться с техникой нового поколения. Это также создаёт определённые трудности с поиском специалистов и будет вводить новые тренды на рынке труда», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Абрамов рассказал, почему российский бизнес не готов повышать заработные платы работникам, занятым в строительстве и сфере услуг.