Москва, , 13:08 — REGNUM Рубль 2 ноября продолжает отступать от максимумов, достигнутых на прошлой неделе, развивая коррекцию несмотря на высокие нефтяные цены, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«1 ноября доллар прорвался через отметку 71 руб. и уже отметил максимумы середины октября в районе 71,45 руб. на сегодняшних торгах.

С наступлением новой недели и месяца наша валюта оказалась под влиянием медвежьей динамики на рынке рублевого долга, из-за чего рубль не смог получить поддержку со стороны растущей нефти и охлаждения подъема доллара на международной арене.

Также сказываются все еще привлекательные уровни для покупки иностранной валюты, что особенно актуально в преддверии заседания Федрезерва.

От американского Центробанка ждут начала сворачивания стимулов, что негативно для рисковых активов в целом, поскольку расценивается игроками как запуск цикла ужесточения в период, когда экономика еще нетвердо стоит на ногах в условиях пандемии.

В этом контексте в ближайшие дни «россиянин» рискует понести еще более глубокие потери в паре с долларом, который укрепится по всему спектру рынка в случае ястребиного заседания ФРС.

При таком сценарии опустятся и цены на нефть, что в свою очередь окажет дополнительное давление на рубль. Иными, путь наименьшего сопротивления для пары доллар/рубль сейчас пролегает на север.

Ближайшей целью является отметка 71,75 руб., за которой следует барьер 72 руб., тогда как в роли поддержки теперь выступает уровень 71 руб.», — считает эксперт.

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