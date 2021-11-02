Москва, 2 ноября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Для того, чтобы РФ могла обойтись без иностранной рабочей силы в строительстве и сфере услуг, следует обеспечить достойный уровень заработной платы в этих секторах, на что бизнес пока идет неохотно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил завкафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Абрамов.

Миграция

«Вопрос нехватки рабочей силы в Москве и в стране — давняя проблема. Отчасти ее решали за счёт мигрантов из ближнего зарубежья. Однако пандемия внесла свои коррективы. Во-первых, есть очевидная проблема с пересечением границ. Во-вторых, постоянно ужесточающееся законодательство, касающееся трудовых мигрантов, не способствует тому, чтобы рынок насыщался квалифицированными кадрами и рабочими. Вопросы миграции регулируют уже сотни нормативных актов, — сказал Абрамов. — В-третьих, мировой постпандемический экономический спад, который затронул и Россию, снизил в целом спрос на трудовом рынке из-за упадка деловой активности. Но даже в этих обстоятельствах нехватка рабочей силы до сих пор актуальна».

По его словам, для того чтобы РФ могла обойтись без иностранной рабочей силы, необходимо самое малое.

«Это достойный уровень заработной платы в этом секторе экономике (строительство, сфера услуг и т.д.). В развитых странах Европы средняя заработная плата рабочего составляет более 200 тыс. руб. Даже в многонаселённом Китае более 100 тыс. рублей. Думается, что при таком уровне заработной платы в России желающих пойти работать в эти сферы будет предостаточно. Однако нет уверенности, что бизнес сможет предложить такой уровень оплаты в столь непопулярных секторах экономики. Тем более что при повышении заработной платы, безусловно, необходимо повысить уровень производительности труда, что в наших реалиях совсем не гарантированно. А без повышения производительности труда, по сути, это деньги, выброшенные на ветер. Поэтому бизнес неохотно идёт на эту меру», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в настоящее время московский малый общепит испытывает перегрев и рост заработных плат.