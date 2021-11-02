Элиста, 2 ноября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Калмыкии предъявлено обвинение по делу о смертельном ДТП с автобусом, следующим из Махачкалы в Санкт-Петербург. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

Следствием установлено, что автобусные перевозки индивидуальным предпринимателем осуществлялись нелегально и с нарушением правил перевозки пассажиров — с применением ремней безопасности, неприспособленных для их использования. В результате столкновения с «КамАЗом» шесть человек погибли, 14 человек получили травмы различной степени тяжести.

Фигурантами уголовного дела стали 52-летний предприниматель из Махачкалы и 35-летний владелец автобуса.

Расследование уголовного дела продолжается.