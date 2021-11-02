Москва, 2 ноября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться следующих консультаций стран ОПЕК+ по нефти.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Таким образом он прокомментировал слова главы Белого дома Джо Байдена о том, что страны ОПЕК+ должны нарастить объемы добычи нефти.

Представитель Кремля напомнил, что Россия является участницей договоренностей ОПЕК+ и верна обязательствам в рамках этих договоренностей.

«Вместе с тем это гибкий механизм, и с учетом инфраструктурных, конъюнктурных изменений каждый раз в установленное время ситуация подлежит ревизии и принятию последующих решений. Какими будут эти решения — давайте дождемся запланированных или, если потребуется, внеочередных консультаций», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский лидер Владимир Путин, комментируя ситуацию на энергетическом рынке, заявил, что вполне возможно, что цены на нефть дойдут до $100 за баррель. С подобными заявлениями также выступали вице-премьер России Александр Новак.