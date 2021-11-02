Бишкек, 2 ноября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о создании госдирекции по реализации проекта строительства международного делового центра «Бишкек-Сити». Об этом сообщает пресс-служба главы государства 1 ноября.

(сс) Jasmine Halki Бишкек

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В президентской администрации отмечают, что этот «Бишкек-Сити» должен стать крупнейшим деловым, культурным и архитектурным центром в Центральной Азии, совмещающим интересы киргизских и зарубежных компаний.

«Деловой центр станет площадкой для воплощения инвестиционных проектов и одновременно местом концентрации производственных мощностей», — заверяет пресс-служба президента Киргизии.

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