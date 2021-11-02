Глазго, Великобритания, 2 ноября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин официально подтвердил намерение Сеула сократить к 2030 году выбросы углерода на 40% (по сравнению с 2018 годом). Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление южнокорейского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

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Выступая 1 ноября в Глазго на ежегодной конференции ООН по климату (COP26), Мун Чжэ Ин отметил, что «это непростая задача, но Южная Корея решила, что пора действовать».

Глава Южной Кореи напомнил, что после его прихода к власти в стране были остановлены восемь угольных электростанций, а к концу текущего года планируется закрыть ещё две электростанции.

«Более того, официальная финансовая поддержка строительства новых угольных электростанций за рубежом уже приостановлена», — сказал Мун Чжэ Ин.

Мун Чжэ ин также официально объявил о решении Южной Кореи присоединиться к глобальному пакту о сокращении выбросов метана Global Methane Pledge на 30% к 2030 году.

Глава Южной Кореи также отметил, что южнокорейская сторона будет стремиться к сотрудничеству с КНДР в восстановлении лесов, которые являются одним из ключевых решений по смягчению последствий изменения климата.

«Мы сократим выбросы парниковых газов на всём Корейском полуострове за счёт сотрудничества в области лесного хозяйства между Югом и Севером», — сказал Мун Чжэ Ин.

Он проинформировал участников саммита о том, что Южная Корея будет идти в ногу с требованиями углеродной нейтральности, ознакомив их с усилиями страны по сокращению выбросов углерода.