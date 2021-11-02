Бишкек, , 13:03 — REGNUM Киргизские власти просят Азиатский банк развития увеличить портфель климатического финансирования на следующие пять лет до $150 млн (более 10,6 млрд рублей). Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров на встрече с главой АБР Масацугу Асакавой сегодня, 1 ноября.

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Также глава государства предложил руководству международной финансовой организации обратить особое внимание на возможность участия в проекте строительства гидроэлектростанций на территории республики.

Подводя итог переговоров, Жапаров поблагодарил Азиатский банк развития за кредиты и гранты, предоставленные правительству в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса.

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