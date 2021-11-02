Москва, , 13:03 — REGNUM Подделка сертификатов о вакцинации неприемлема, с ней ведётся борьба в России и в других странах. Об этом 2 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По словам Пескова, подделка «этих очень важных документов» есть и в России, и в странах ЕС.

«Везде с этим ведётся непримиримая борьба. Мы относимся к этому очень ответственно, мы считаем это неприемлемым», — сказал Песков.

Он также сообщил, что переговоры между Россией и ЕС о взаимном признании сертификатов о вакцинации продвигаются позитивно. Москва надеется достичь договоренностей об этом «в обозримой перспективе».

Также в Москве надеются, что расследование фактов торговли сертификатами не осложнит эти переговоры, заметил Песков.

Напомним, 20 октября Песков заявил, что не вакцинировался, потому что у него «слишком высокий уровень антител». При этом он переболел COVID-19 в мае 2020 года. Несмотря на рекомендации Минздрава и собственные призывы вакцинироваться, сам Песков за 1,5 года так и не прошёл эту процедуру.