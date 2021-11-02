Воронеж, , 13:03 — REGNUM Ленинский районный суд Воронежа вынес постановление о приостановке деятельности торгового центра «Европа» на две недели из-за нарушений эпидемиологических требований. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

Торговый центр

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Проверку специалисты управления Роспотребнадзора провели после получения информации посещении этого торгового центра гражданами с подтверждённым заражением коронавирусом в инкубационный период. В результате были выявлены нарушения действующих санитарных правил — отсутствовало оборудование по обеззараживанию воздуха в помещениях общего пользования торгового центра, не проводился «входной фильтр» сотрудников, не выполнялись условия по соблюдению социальной дистанции, также были выявлены другие нарушения.

Материалы проверки были направлены в суд, 27 октября Ленинский райсуд вынес решение об административном приостановлении деятельности торгового центра «Европа» (АО «Универсам «Нижегородский»), подлежит немедленному исполнению.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 октября по 7 ноября на территории Воронежской области действует в том числе запрет на работу торговых центров, исключение — продовольственные магазины и аптеки в них.