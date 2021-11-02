Ижевск, , 12:57 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 2 ноября выявили 393 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 395 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 64 924 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Permkrai.ru

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Среди новых носителей вируса — 20 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 52 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписан по выздоровлении 571 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 52 892 человека. Скончались 2839 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 22 летальных случая. Накануне скончались 10 жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 9193 жителя. Из числа получающих лечение 7733 жителя республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1514 человек — в состоянии средней степени тяжести, 506 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии в минувшие выходные дни побывала делегация Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) «для оказания методической помощи по борьбе с новой коронавирусной инфекцией».

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