Тамбов, , 12:56 — REGNUM В Тамбовской области 2 ноября подтверждено 207 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области было зарегистрировано 48 тыс. 778 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 45 тыс. 953 пациента, в том числе 175 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1128 человек. Девять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.