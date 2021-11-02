Челябинск, , 12:56 — REGNUM В Свердловской области возможно продление нерабочих дней. Решение по этому вопросу будет принято 2 ноября, сообщают СМИ.

Закрытые магазины в период нерабочих дней Дарья Драй © ИА REGNUM

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В регионе пройдет сразу два совещания: федеральное и региональное. На них власти обсудят, как снизить заболеваемость COVID-19 и примут решение о возможном продлении нерабочих дней.

В обсуждении на федеральном уровне примут участие вице-губернатор Свердловской области Павел Креков и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Совещание пройдет в онлайн формате, сообщает портал E1.ru.

Напомним, на данный момент нерабочие дни объявлены в регионе по 7 ноября. В области действует система QR-кодов. Самоизоляцию вынуждены соблюдать люди старше 60 лет.