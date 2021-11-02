Джакарта, 2 ноября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо подтвердил обязательство страны продолжать поддерживать борьбу жителей Палестины за независимость, сообщает Antara.

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Заявление было сделано главой государства во время двусторонней встречи с премьер-министром Палестины в кулуарах конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго (Великобритания).

Индонезия очень обеспокоена и осуждает различные нарушения, которые продолжает совершать Израиль. Индонезия неоднократно предлагала создать международную миссию в Иерусалиме для обеспечения безопасности жителей оккупированных территорий и сохранения статуса Иерусалима как священного города для трех религий.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо встретился с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, чтобы обсудить укрепление сотрудничества между странами.