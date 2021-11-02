Калуга, , 12:59 — REGNUM В ночь на 2 ноября в квартире дома № 40 по улице Малоярославецкой города Калуги произошло возгорание. После ликвидации пожара в помещении обнаружено тело 39-летнего жителя квартиры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Пожар

По предварительной версии, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём, а именно непотушенная сигарета. По имеющейся информации, мужчина злоупотреблял спиртными напитками, в связи с чем, вероятнее всего, во время пожара спал и не смог выбраться из квартиры.

Следователем опрашиваются очевидцы произошедшего, назначены судебно-медицинская и техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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